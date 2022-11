Heel Dessel Sport droomt van een bekerstunt tegen AA Gent: “Voor deze matchen werden we vroeger voetballer”

Morgen ontvangt eerstenationaler Dessel Sport eersteklasser AA Gent. De midweekse bekerduels, weet u wel. In het Armand Melisstadion zijn ze alvast ambitieus maar ook een tikkeltje realistisch. “Het wordt moeilijk, maar zolang het 0-0 staat of 0-1, kunnen we hen onder druk houden. Er bestaat zoiets als bekergeluk, hè”, weet verdediger Hannes Smolders.

Bij Dessel Sport waren ze na de loting vooral heel tevreden dat ze niet – weeral – tegen Moeskroen uitkwamen. “Dit zijn echt de matchen die je met stip in je agenda zet. Voor deze matchen werd je vroeger voetballer”, weet verdediger Hannes Smolders. “En of we kunnen winnen? We zijn enorm gemotiveerd om ons te tonen en er bestaat zoiets als bekergeluk, hè. En geluk gaan we nodig hebben … en onderschatting ook.”

“Dat maakten we zelf ook mee in de bekermatch tegen Fizoise. Dat veld lag vol met (kleine) stenen en het was echt moeilijk voetballen. We konden maar niet scoren en dat gaf hen hoop. Gelukkig viel na een uur dan de bevrijdende 0-1. Nu hopen we eigenlijk ook een beetje dat AA Gent ons gaat onderschatten. Als we lang de nul houden, gaat dat hen wat stress geven en maken we misschien toch kans.”

Ook aanvoerder Lennert Versmissen blijft realistisch maar hoopvol. “We gaan aan de aftrap verschijnen met de wil om te winnen. Toegegeven: dat gaat moeilijk worden, maar als ze ons wat onderschatten en enkele basisspelers gaan thuislaten, zit er misschien wel iets in voor ons. Hoe dan ook: dit is een heel leuk extraatje voor ons. Maar de focus blijft wel de competitie.”

Stroeve competitiestart

En dit jaar loopt het iets minder in die competitie. Vorig seizoen speelde Dessel Sport nog eindronde, nu bungelt groen-wit in de onderste regionen van eerste amateur. Daar zijn verschillende redenen voor aldus verdediger Kristiaan Haagen. “De reeks is sterker geworden. De (Waalse) ploegen die vooraan spelen, hebben een enorme investering gedaan. Dessel daarentegen is altijd de correcte familieclub geweest die niet meeging in dat verhaal. Maar ons budget is bijna gehalveerd én we verloren verschillende basisspelers (Toon Lenaerts trok naar Bocholt, Demba Janneh naar Witgoor Dessel, red.).”

“Ook zijn er verschillende basisspelers van vorig jaar met blessures aan het seizoen begonnen. Ik was de enige overgebleven speler die de eerste match meespeelde. En, naar mijn aanvoelen, heeft de club onvoldoende kwaliteitsvolle, nieuwe spelers kunnen aantrekken. Ze hebben onze trainer ontslagen, maar die coachwissel heeft vooralsnog geen effect. Ik vond dat een rare keuze van het bestuur en ik denk dat zij zelf eens voor de spiegel moeten gaan staan.”

Ook Haagen kampt met een kleine blessure. Toch wil hij erbij zijn tegen AA Gent. “De voorbije weken moest ik passen door een ontsteking aan mijn teen. Maar ik wil absoluut tegen Gent spelen. Kijk, de kans bestaat dat ik volgend jaar niet meer op dit niveau speel omdat het nog moeilijk te combineren valt met mijn job. Ik heb meer dan 200 wedstrijden op de teller in eerste amateur, dus als ik de match tegen de beloften van OHL of Francs Borains mis, who cares? Die matchen ga ik niet onthouden. Maar een match tegen AA Gent? Die ga je toch nooit vergeten”, aldus Haagen.