Man valt schoonmaker aan die hem stoort tijdens vrijpartij in nachtclubtoilet

Een 28-jarige Australiër is veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk voor slagen en verwondingen. De man viel begin dit jaar een schoonmaker aan nadat die hem en zijn partner had betrapt tijdens een vrijpartij in een van de toiletten van een nachtclub.

Op camerabeelden, die in de rechtbank werden getoond, is te zien hoe een schoonmaker van nachtclub Nightjar in het Australische Burleigh Heads al enkele minuten lang op de deur van een invalidentoilet aan het kloppen was als plots Billy Dean Fallon naar buiten stormt. De 28-jarige Fallon, een voormalig militair, is woedend en begint herhaaldelijk in te slaan op de schoonmaker. Het slachtoffer zou er uiteindelijk onder meer een gebroken neus aan overhouden.

Nog te zien in de video: hoe even later ook de partner van Fallon, een blonde vrouw in een groen jurkje, uit het toilet komt. “Mijn cliënt was op dat moment intiem met zijn partner”, aldus Angus Edwards, de advocaat van Fallon. “Toen er iemand op de deur begon te bonzen, handelde hij impulsief. Beschermend. Hij dacht dat hij zichzelf en zijn partner beschermde.”

De rechter volgde de redenering niet en veroordeelde Fallon tot een jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 1.500 dollar.