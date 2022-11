Verrassende Nederlander zegt dat hij met Anderlecht praatte over job van technisch directeur: “Ik was een van de kandidaten”

Anderlecht is momenteel in gesprek met de 41-jarige Deen Jesper Fredberg voor de vacante rol van technisch directeur (Peter Verbeke zou dan uitsluitend CEO worden), maar op de regionale Nederlandse zender Rijnmond Sport zegt een verrassende Nederlandse naam dat hij eerder ook in beeld was bij Paars-Wit. Henk van Stee, voormalig technisch directeur bij Zenit Sint-Petersburg, zegt dat hij eerder ook kandidaat was voor de vacature in Brussel.

Eind 2021 stapte Van Stee na 3,5 jaar woedend op als directeur voetbalzaken bij Sparta Rotterdam, een middenmoter in de Eredivisie die ook wel eens richting tweede divisie pendelde.

Als hij effectief kandidaat geweest is bij Anderlecht, dan heeft hij dat vooral te danken aan de reputatie die hij opbouwde in Rusland. Tussen 2006 en 2008 was hij hoofd opleidingen bij Shakthar Donetsk en tussen 2009 en 2014 vervulde hij die functie bij Zenit Sint-Petersburg. In 2014 schopte hij het tot technisch directeur bij Zenit, maar in 2016 trok hij definitief weg uit Rusland.

Van Stee legt uit dat hij enkel nog in de buurt aan de slag wil gaan. Op de vraag of hij toch niet verleid zou kunnen worden door een aanbod van een topclub, zei hij verrassend dat hij in beeld was bij Anderlecht. “Maar ik heb met mijn familie afgesproken dat ik enkel nog in Nederland aan de slag ga.”