Geblesseerde Vines staat drie tot vier maanden aan de kant, aan miljoenenaankoop Ávila om zich te tonen bij Antwerp

Gastón Ávila kon zich nog niet doorzetten in Deurne Noord. Een kwestie van gewenning aan de West-Europese stijl van voetballen, klinkt het bij Antwerp. — © BELGA

Deurne

Het uitvallen van Sam Vines is een fikse streep door de rekening van Antwerp-coach Mark van Bommel. Niet alleen omdat de Amerikaanse international een vaste waarde was onder de Nederlandse veldheer. Ook omdat Vines’ rechtstreekse concurrent Gastón Ávila al meer dan twee maanden niet in het stuk voor komt. Een lange aanpassingsperiode belemmert de doorbraak van de miljoenenaankoop.