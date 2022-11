Woelige week eindigt voor Anton Tanghe en KV Oostende in belangrijke driepunter: “Geen tijd om te rusten, wel volle gas vooruit”

In de kelderkraker tegen KV Kortrijk sleepten de groen-rood-gelen hun vijfde seizoenswinst aan wal. “Door deze belangrijke en deugddoende zege komen we iets hoger in de rangschikking en iets verder weg van de gevarenzone”, beseft KV Oostende-kapitein Anton Tanghe.

“In een match aan een hoge intensiteit wou iedereen zich bij de nieuwe coach bewijzen”, blikt Tanghe terug. “Na die knappe vrije trap van Hornby maakte Kortrijk bij een eerste kans meteen gelijk. Tijdens de rust vroeg de trainer ons om niet overmoedig te worden en niet trager te spelen door die numerieke meerderheid. We moesten vooraan proberen te voetballen. Balverlies mag daar geen probleem vormen als je meteen nieuwe druk zet om de bal te heroveren. Bij het behoud van onze press in de tweede helft begingen de bezoekers fouten en hielden wij het overwicht. Die 2-1 viel goed, maar we konden sneller 3-1 maken. Gelukkig verzorgde Phillips nog enkele mooie reddingen op kansen van Kortrijk. Die penaltyfase? Het gebeurde in mijn rug, ik zag het niet. Als de VAR zegt dat er niets aan de hand is, dan is dat zo.”

Coach is baas

Na een woelige week waarin coach Yves Vanderhaeghe ontslagen werd en de Oostenrijker Dominik Thalhammer (ex-Cercle Brugge) overnam, won KVO dus. “We probeerden daarnaar niet te veel te kijken. Als spelersgroep moeten we onze job op het veld doen. Met om het even welke coach moeten we doen wat die coach ons vraagt. Wij moeten aanvaarden dat hij baas is. Een hele week werkten we op de hoge pressing en dat hebben we zondag getoond op het veld: allemaal samen druk vooruit. Met de rest hoeven we ons niet veel bezig te houden”, meent Tanghe, die ook verschillen tussen beide trainers vaststelt.

“Bij Thalhammer is er toch iets meer druk vooruit. We blijven niet in een middenblok staan. Bij de eerste bal van achteruit trekken we meteen vooruit. Als er iemand gaat, moet al de rest aan hoge intensiteit volgen. Misschien lag bij Yves Vanderhaeghe de klemtoon iets meer op het voetballende. Nu willen we natuurlijk ook voetballen, maar we focussen op het zetten van druk, de tegenstander zo hoog mogelijk vastzetten en de bal zo hoog mogelijk recupereren.”

Blessin 2.0.

In de spelersgroep klinkt al dat Thalhammer de stijl Blessin 2.0. predikt. “Velen van onze huidige kern hebben ook onder Blessin gevoetbald. Ze kennen de principes al”, glimlacht Tanghe. “Natuurlijk is het eventjes aanpassen omdat we niet gewend waren voluit vooruit te duwen. Toch deden we het in die eerste wedstrijd en na pittige trainingen niet slecht.”

Iets voor het halfuur klonken uit het hart van de KVO-spionkop gezangen ten gunste van Yves Vanderhaeghe. Ook spotten supporters met Gauthier Ganaye, de jonge Executive President. Dat herhaalden ze na het laatste fluitsignaal. “Natuurlijk versta ik de fans. Yves Vanderhaeghe, West-Vlaming en voordien ook al bij KVO, lag goed bij hen. Ze mogen zoiets zingen tijdens de match. Maar het is jammer dat ze bij onze groet na die eerste zege met een nieuwe coach meteen Yves’ naam scandeerden. Alhoewel ik hen snap, was dat misplaatst. Die gezangen zijn bij verscheidene spelers in het verkeerde keelgat geschoten.”

KVO telt nu 17 punten na 16 speeldagen. “Neen, dit geeft ons geen tijd om even te rusten”, reageert Tanghe kordaat. “Evengoed komen de andere ploegen onder ons volgende week weer aansluiten. We moeten opnieuw volle gas vooruitgaan. Aan een scenario met drie West-Vlaamse zakkers wil ik niet denken. Ook voor de verplaatsingen is het leuk met veel West-Vlaamse ploegen in eerste te voetballen.”