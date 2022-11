Van verkrachting verdachte voetbalster: “In een nacht met verschillende vrouwen naar bed gaan, voor mij was dat normaal”

Benjamin Mendy staat voor het Chester Crown Court terecht op verdenking van zeven verkrachtingen. Hij blijft er bij dat alles met wederzijdse toestemming is gebeurd. In zijn landhuis met cinemazaal.

Mendy (28), gekleed in een blauw driedelig pak, legde de eed af op de Koran voordat hij vragen beantwoordde van zijn advocaat Eleanor Laws KC.

Hij zei dat zijn transfer van Monaco naar City in 2017, goed voor 52 miljoen pond, een droom was voor hem. Maar een zware kniekwetsuur dreigde die droom aan diggelen te slaan.

De voetballer die met Frankrijk het WK won, zei dat hij twee of drie keer per week naar nachtclubs ging nadat hij bij City kwam en out was. Hij ontmoette er veel vrouwen die hij nadien uitnodigde in zijn herenhuis dat de club voor hem huurde. Daar vonden wilde feestjes plaats.

“Ik was altijd direct over wat ik wilde. Op dat moment dacht ik er niet aan of ze van streek zouden kunnen zijn. Als zij seks wilden en ik wilde seks, dan was dat prima. Ik ging door met mijn feestje. Ik genoot van seks met veel vrouwen. Meestal kwamen zij naar mij toe, maar soms ging ik naar hen toe. Maar ik deed nooit iets tegen hun wil in.”

LEES OOK. Vrouw getuigt dat topvoetballer haar drie keer in een half uur heeft verkracht: “Vertel het aan niemand en je kan hier elke avond komen” (+)

De rechter vroeg wat hij zou doen wanneer een vrouw “neen” zou zeggen. “Ik zou het accepteren en ik zou stoppen. Ik heb graag seks met iemand die er ook van geniet”, aldus de voetbalster.

Over het feit dat hij geen condoom gebruikte, ook al zouden sommige vrouwen daar op aangedrongen hebben, gaf hij toe dat hij daar niet mee bezig was op dat moment.

Mendy, die zijn getuigenis in het Engels aflegde maar een Franse tolk aan zijn zijde had in de getuigenbank, zei dat hij zich wel “schaamde” om over seks te praten. Maar als de voorzitter hem vroeg hoe vaak hij seks had, antwoordde hij vlotjes: “In een nacht met verschillende vrouwen naar bed gaan, voor mij was dat normaal.”

De Franse voetballer ontkende nog eens de zeven verkrachtingen, één poging tot verkrachting en één aanranding waarvan hij wordt verdacht.

Zijn medeverdachte en vermeende fixer Louis Saha Matturie (41), die samen met hem terechtstaat, ontkent zes aanklachten van verkrachting en drie aanklachten van aanranding.

De zaak wordt deze week verdergezet.