Nieuw rapport over Ventilus bevestigt: “Alleen bovengrondse optie is haalbaar en realistisch”

Ook het rapport van de Duitse professor Dirk Westermann geeft aan dat de omstreden hoogspanningsleiding in West-Vlaanderen enkel bovengronds kan. Dat betekent dat de Vlaamse regering de knoop nu definitief kan doorhakken. “Wat ons betreft moet het gesprek vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende en compenserende maatregelen”, zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD).

De Vlaamse regering maakt zich op om voor eens en voor altijd klare wijn te schenken in het Ventilus-dossier. Die hoogspanningsleiding moet langs de E403 in West-Vlaanderen komen, maar stuit daar op verzet. De Duitse professor Dirk Westermann moest het werk van de intendant van de Vlaamse regering nog eens dubbelchecken en stelde zijn rapport nu voor aan de Vlaamse kabinetten.

In zijn rapport dat het Nieuwsblad kon inkijken blijkt dat die op elk punt akkoord gaat met de conclusies van zijn voorganger. De enige manier die technisch haalbaar en betaalbaar is, bestaat erin om de hoogspanningsleiding boven de grond te laten lopen. Bedoeling is dat Ventilus alle windenergie die op de Noordzee wordt opgewekt veilig aan land brengt én in een keer ook het Belgische elektriciteitsnetwerk een pak robuuster maakt.

“Het nieuwe Ventilus-rapport sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is”, stuurt viceminister-president Bart Somers (Open VLD) de wereld in. Het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bevestigt die lezing.

Het was vooral coalitiepartner CD&V die zich bleef verzetten. De hoogspanningsleiding loopt dwars door gemeenten waar een CD&V’er de plak zwaait. Waaronder Torhout, de thuishaven van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. Maar aan de partijtop van CD&V was afgelopen week al te horen dat de partij zich niet meer zou blijven verzetten als het rapport van Westermann de ondergrondse optie ook van tafel zou vegen. Nog eens een rapport bestellen, zou “niet serieus” zijn lieten de coalitiepartners verstaan.

Procederen

De vraag is of de West-Vlaamse burgemeesters en actiegroepen daar ook zo over denken. Westermann begon aan zijn dubbelcheck op hun nadrukkelijke vraag, maar intussen trok Vlaams parlementslid en Ledegems burgemeester Bart Dochy (CD&V) zijn geloofwaardigheid al in twijfel. De man zou dan toch niet objectief zijn.

De kans dat er geprocedeerd wordt tegen de hoogspanningsleiding is dus bijna zeker. Reden te meer om vaart te maken, vindt Somers. “Het is nodig voor de hernieuwbare energie die we opwekken op onze Noordzee met een robuust netwerk aan land te brengen. Wat ons betreft moet het gesprek met de burgemeesters en de burgers vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende en compenserende maatregelen.”

Met andere woorden: met hoeveel geld Vlaanderen over de boeg zal komen om de getroffen burgers te compenseren of uit te kopen. De volgende stap is in elk geval een gesprek tussen professor Westermann en de West-Vlaamse burgemeesters en actiecomités op woensdag.