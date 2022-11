Vijf vragen aan Vincent Mannaert na Europese loting: “Onze prestatie tegen Gent is niet voor herhaling vatbaar”

Wat is uw gevoel bij de loting?

“Ik vind het op zich wel een fijne loting. Het is de eerste keer ooit dat we tegen Benfica spelen, dus dat maakt het alvast uniek. Maar uiteraard is Benfica een heel sterk team. Samen met Bayern en Napoli was het de best presterende ploeg uit de poules en het brengt ook nog eens fantastisch voetbal. Het voordeel is wel dat ook zij niet enorm veel ervaring hebben met de knock-outfase.”

Goed dat de matchen pas in februari zijn?

“Omdat zij hun topvorm dan kwijt zijn? Dat valt te bezien. Ik denk dat er bij Napoli bijvoorbeeld meer elementen zijn die een verval zouden kunnen inluiden. De Vesuvius zit daar ingebakken in de club. Als je de voorzitter en de coach (Aurelio De Laurentiis en Luciano Spalletti, red.) een beetje kent… Nu gaat het daar super, maar dat kan vrij snel keren. Bij Benfica daarentegen heb je een voorzitter (Rui Costa, red.) die zelf een topspeler was en heel goed weet hoe je met dit soort situaties omgaat. Roger Schmidt is ook een coach die weinig verval zal toelaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat PSV weer competitief is met Ajax en Benfica weer boven Porto staat.”

Zal Club er tegen Benfica weer helemaal staan?

“Daar heb ik vertrouwen in. Nu is het zo dat veel van onze spelers op hun tandvlees zitten. We hebben een paar heel zware maanden achter de rug – qua drukte was het ongezien. Dat is de hoofdoorzaak voor onze wisselvalligheid. Als je het evenwel in perspectief plaatst met vorig seizoen: toen hadden we na zestien speeldagen dertig punten. Nu hebben we er twee meer.”

Dus u maakt zich net als Carl Hoefkens “totaal geen zorgen”?

“Goh, het verschil met vorig seizoen is nu wel dat we in plaats van vier punten op Union er nu al elf achterstaan op Genk. Zij hebben het voordeel dat ze geen Europees te spelen, maar staan verdiend op kop. Uiteraard had ieder van ons – staf, spelers, fans – ook meer punten gewild op dit moment. Maar fundamenteel maak ik mij inderdaad nog geen zorgen. Ik snapte Carl ook dat hij dat zei, omdat hij alles in een groter geheel situeert. Los daarvan: onze prestatie van zondag in Gent was simpelweg heel slecht. Compleet onder de norm en niet voor herhaling vatbaar. Ik merk gelukkig dat iedereen dat beseft.”

Wat verwacht u nog van de komende twee duels?

“Patro Eisden en Antwerp zijn voor ons twee finales. We know what to do. En na de winterstop gaan we dat verval na Europese midweekmatchen moeten beperken. Dat moet eruit, want anders krijg je die kloof – in tegenstelling tot vorig seizoen, toen we rond Nieuwjaar twaalf punten achter stonden – niet meer dichtgereden.”