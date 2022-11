We denken beschaafd te zijn, totdat we in de auto stappen: waarom verkeersagressie steeds vaker uitmondt in fysiek geweld

Voorbije week werd het nog maar eens schrijnend duidelijk: we kunnen elkaar kapotmaken, achter het stuur. Verkeersagressie leidde tot een dodelijk ongeval in Schilde, een file op de Brusselse ring, en zelfs een politietussenkomst na een incident aan een shoppingcentrum. Chauffeurs reageren almaar fysieker bij frustraties, zegt ook verkeersinstituut Vias. Hoe komt dat? Waarom kookt ons bloed sneller in een stalen kist? “Voetbal en de auto: die weten onze primitieve gevoelens enorm op te roepen.”