Ook de rijken grijpen naar goedkope alternatieven: huismerken en discounters profiteren van crisis

De stijgende prijzen zorgen ervoor dat we steeds vaker opzoek gaan naar goedkopere alternatieven in onze dagelijkse boodschappen. Dat blijkt uit een bevraging van het consumentenpanel van marktonderzoeksbureau GfK.

Dat doen we door zowel vaker producten van huismerken in ons winkelkarretje te leggen, als door steeds vaker te gaan winkelen in goedkopere supermarkten. Zo is het marktaandeel van de hardste discounters, Aldi en Lidl, in de eerste negen maanden van dit jaar met ruim vier procent gestegen.

Verwennerij buitenhuis

Opvallend is dat de stijging in de zoektocht naar goedkopere alternatieven in de supermarkt in alle lagen van de bevolking merkbaar is. Ook bij de meest welgestelde gezinnen.

“De discounters en huismerkproducten hebben het de afgelopen jaren door corona moeilijker gehad”, zegt Davy Van Raemdonck, directeur van het consumentenpanel van GfK. “Tijdens corona hebben we duurdere producten in ons supermarktkarretje gelegd. We gingen toen vooral thuis op zoek naar verwennerij, aangezien die buitenhuis niet of amper te vinden. Nu wordt die beweging teruggedraaid.”

“Mensen geven opnieuw meer geld uit buitenhuis, waardoor ze terug meer op de dagelijkse boodschappen gaan letten”, zegt Van Raemdonck. “Reken daarbij de stijgende voeding- en energieprijzen, en het verklaart waarom ook de meest welgestelde gezinnen naar huismerken en discounters grijpen.”

Franse supermarkten

De bevraging van GfK bevestigt ook dat steeds meer Belgen in het buitenland hun dagelijkse inkopen doen. Zo is het aandeel van de buitenlandse supermarkten in het Belgische aankoopgedrag gestegen. “Vooral de Franse supermarkten doen het goed. Dat er bijvoorbeeld in een keten als Auchan koopjes te doen zijn, is ook de Belgen niet ontgaan.”

