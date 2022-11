N-VA drijft spot met vertrek van Antwerpse stadsdichters: “Beneden alle peil”

Op Facebook drijft N-VA de spot met het vertrek van de Antwerpse stadsdichters. In een cartoon is te zien hoe er chaos uitbreekt, met het ironisch bovenschrift ‘Antwerpen gaat zijn eerste dag zonder stadsdichter in’. De reacties op de post lopen uiteen. Van ‘het kan geen kwaad’ tot ‘dit is beneden alle peil voor een partij die bestuurt in de stad’.

De Antwerpse cultuursector protesteert al vier weken lang tegen de besparingen op cultuur van het stadsbestuur. Afgelopen weekend kondigden de vier overblijvende stadsdichters hun ontslag aan, nadat Ruth Lasters in september al was vertrokken. Een overeenkomst met duidelijke afspraken liet te lang op zich wachten, maar het was het schrappen van culturele projectsubsidies die voor hen de doorslag gaven.

LEES OOK. Antwerpse stadsdichters over hun ontslag: “Het werkklimaat is te toxisch geworden, de inhoud een lachertje”

Officieel zwijgt het Antwerpse stadsbestuur in alle talen over de besparingen, in afwachting van de gemeenteraad van november. Op Facebook reageert N-VA, met een cartoon waarmee de partij de spot drijft met het ontslag van de stadsdichters.

De prent toont een stad in chaos met het bovenschrift ‘Antwerpen gaat zijn eerste dag zonder stadsdichter in.’ In de reacties wordt hartelijk gelachen op de prent. “Dat is een mooie besparing’ en ‘niets aan verloren, dat ze is werk zoeken’.

Maar er is veel verontwaardiging.. “Los van de reden en of het goede of slechte beslissingen zijn, als politieke partij die bestuurt in de stad vind ik dit plaatsen beneden alle niveau”, reageert iemand. En ‘Ongelooflijk dat jullie daar dan nog de draak mee steken. Shame shame shame.”

“Zelfrelativering”

Schepen van Cultuur, Nabilla Ait Daoud (N-VA) wil niet reageren op de Facebookpost. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) doet dat wel via zijn woordvoerder. “De burgemeester was niet op voorhand op de hoogte, maar dat is ook niet de gewoonte”, reageert woordvoerder Johan Vermant. “Hij heeft de cartoon gezien en kon er wel om lachen. Zelfrelativering is een kunst die hij immers wel verstaat en die hij iedereen ook aanbeveelt. Op een moment dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, is het passend om elk probleem in de juiste proportie te zien.”