Noord-Korea noemt Amerikaanse beschuldigingen over wapenleveringen aan Rusland ongegrond

Het Noord-Koreaanse ministerie van Defensie heeft dinsdag Amerikaanse beschuldigingen dat Pyongyang artilleriemunitie zou leveren aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne “ongegrond” genoemd. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA.

Het was de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, die vorige week Noord-Korea ervan beschuldigde om in het geheim Rusland artilleriemunitie te leveren.

“We willen nogmaals duidelijk stellen dat er nooit wapencontracten met Rusland geweest zijn en dat we die ook niet plannen in de toekomst”, klinkt het in Noord-Korea.

Kirby zei vorige week dat de Amerikaanse regering er niet van uit gaat dat wapenleveringen van Noord-Korea aan Rusland het verloop van de oorlog in Oekraïne kunnen beïnvloeden.