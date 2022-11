Trump belooft “zeer grote aankondiging” op 15 november

“Ik ga op 15 november in Mar-a-Lago (zijn residentie in Florida, red.) een zeer grote aankondiging doen”, aldus Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Ohio, daags voor de ‘Midterms’. Die tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten zullen duidelijk maken hoeveel kans hij nog maakt op een nieuwe termijn in het Witte Huis.

Al sinds hij het Witte Huis moest verlaten, alludeert Donald Trump op een terugkeer als president. Het bleef eerst bij insinuaties, maar donderdag klonk hij tijdens een campagnebijeenkomst in Iowa duidelijk: “Ik ben twee keer kandidaat geweest. En ik heb twee keer gewonnen. Om het land weer succesrijk en veilig en glorierijk te maken, zal ik het heel, heel, heel waarschijnlijk opnieuw doen.”