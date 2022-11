Luchtverkeer tussen Venezuela en Colombia na jaren hernomen

Na een jarenlange onderbreking hebben Venezuela en Colombia het commerciële luchtverkeer tussen beide landen hervat. Maandag is een vliegtuig van het Venezolaanse Turpial Airlines van Caracas naar Bogota gevlogen. Dat meldt de Colombiaanse krant El Tiempo. Het gaat om de eerste lijnvlucht tussen de twee Zuid-Amerikaanse landen in bijna drie jaar. Voortaan zullen wekelijks twee vluchten de beide hoofdsteden met elkaar verbinden.

Colombia en Venezuela hebben onlangs hun diplomatieke betrekkingen hervat. De Colombiaanse president Gustavo Petro had aangedrongen op de toenadering en in september heropenden de landen hun grenzen.

Jarenlang was er radiostilte tussen beide landen. De president van Venezuela, Nicolas Maduro, besloot in 2015 de grens te sluiten na berichten over gevechten tussen Colombiaanse criminelen en Venezolaanse soldaten. Ook in 2019 sloot hij de grens toen oppositieleider Juan Guaido hulpgoederen het land in wilde krijgen. Na een kortstondige opening werd de grens vervolgens weer gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

© EPA-EFE