Vader die racistisch was tegen 8-jarig voetballertje, is tot Nieuwjaar niet meer welkom bij zijn club

De wedstrijd van de U9 tussen Bocholt VV en KVK Wellen escaleerde zondagvoormiddag grondig. Nadat een spelertje van Wellen, een achtjarige jongen met Algerijnse roots, een tegenstander met de voet raakte, reageerde de vader van de Bocholt-speler erg fel. Hij schold de jongen uit voor “zwarte aap”, en dat was de trainer van KVK Wellen niet ontgaan. Na wat discussie besloot die z’n spelers van het veld te halen en de wedstrijd te staken.

Bocholter VV hield maandag crisisberaad over het incident. De man werd uitgenodigd om zijn versie van de feiten te geven. “Hij besefte dat hij in de fout was gegaan en benadrukte dat er geen enkel excuus was om racistische termen in de mond te nemen”, zo liet de club na afloop weten. “Er is beslist om de vader een afkoelingsperiode in acht te doen nemen tot Nieuwjaar en dus de wedstrijden van de U9 tot dan niet meer te laten bijwonen. In overleg met KVK Wellen is de man ook bereid om zich te excuseren bij de tegenpartij.”

Sensibilisering

De club benadrukt verder dat dergelijke incidenten niet door de beugel kunnen. Daarom wil Bocholt VV verder werk maken van sensibilisering van ouders en trainers. “Onze club draagt sportief gedrag op en buiten het veld hoog in het vaandel en bestrijdt racisme en discriminatie in al z’n vormen”, klinkt het in een statement. Met die boodschap wil de club het incident afsluiten en achter zich laten.