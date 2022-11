Gewezen FIFA-baas Sepp Blatter verrast met toegeving: “Keuze voor WK in Qatar was een vergissing”

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zegt spijt te hebben van de keuze voor Qatar voor het WK voetbal 2022. De keuze voor Qatar, die omstreden is omwille van mensenrechten en klimaatkwesties, is volgens Blatter “een vergissing” gezien “de kleinheid” van het land. Dat zegt hij in een interview dat dinsdag gepubliceerd is door titels van de Zwitserse mediagroep Tamedia.

“Het voetbal en het WK zijn hiervoor te groot”, aldus Blatter. “Het ging om een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA.”

Aanvankelijk wilde het uitvoerend comité het WK 2018 toekennen aan Rusland en dat van 2022 aan de Verenigde Staten, klinkt het. “Dat zou een gebaar van vrede geweest zijn als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar georganiseerd zouden hebben”, aldus Blatter. Belangrijke stemmen zouden vervolgens evenwel Qatar naar voren geschoven hebben.

“WK had nooit in Qatar mogen plaatsvinden”

Michael van Praag kan zich nog goed herinneren dat hij met het oog op de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 met Mohammed Bin Hammam bij het Belgische koningshuis langsging. “We wilden Bin Hammam overtuigen voor Nederland en België te kiezen”, vertelt de oud-voorzitter van de Nederlandse voetbalbond KNVB. “Uiteindelijk beloofde hij op ons te stemmen, maar daar is niets van terechtgekomen.”

Bin Hammam, geboren in Qatar, was een van de 22 FIFA-bestuursleden die op 2 december 2010 tijdens een stemming in Zürich bepaalde waar de WK’s van 2018 en 2022 zouden worden gehouden. Ze kozen voor Rusland en Qatar, tot teleurstelling van Nederland en België die gezamenlijk in de race waren voor de eindronde van 2018.

© ISOPIX

“Ik dacht toen niet meteen aan corruptie”, vertelt Van Praag. “Ook wij hebben bij al die 22 stemgerechtigden gelobbyd. We mochten ze geloof ik een cadeautje van maximaal 100 dollar geven. Dat werd een shirt van Oranje met handtekeningen en wat chocolade. Acht van de 22 FIFA-leden beloofden op ons te stemmen. Na de tweede ronde hadden we twee stemmen. Zo ging het ook toen ik deelnam aan verkiezingen voor het voorzitterschap van de FIFA en de UEFA. Zeg dan gewoon dat je nog twijfelt. Bah.”

Vlak na de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 raakte Bin Hammam in opspraak. Hij trok zich terug als kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA en werd geschorst voor corruptie. Hij zou het niet hebben gelaten bij een voetbalshirt, maar het WK met miljoenen euro’s aan steekpenningen naar Qatar hebben gehaald. “De FIFA had toen meteen een onderzoek moeten starten”, aldus Van Praag. “Ik heb daar ook bij voorzitter Sepp Blatter op aangedrongen. Maar toen ze alle stadions gingen bouwen, kon de FIFA niets meer. Dan waren er enorme claims gekomen, dan was het hele voetbal failliet gegaan. Het WK had zo nooit naar Qatar mogen gaan.”

Van de 22 FIFA-bobo’s die de WK’s van 2018 en 2022 hebben toegewezen, zijn er 16 veroordeeld voor of gelinkt aan corruptie. “Michel Platini, toen preses van de UEFA, wilde het WK van 2022 in Amerika”, vertelt Van Praag. “Totdat er een delegatie uit Qatar naar Nicolas Sarkozy ging. Of Platini toch maar even voor Qatar wilde lobbyen, schijnt die Franse president hem te hebben gevraagd. Paris Saint-Germain viel even later in Qatarese handen en de zoon van Platini kreeg een mooie baan. Frankrijk zal er ook wel niet slechter van geworden zijn.”