Wat een pech: VAR gunt Thibaut Courtois geen nieuwe penaltysave bij Real Madrid

Real Madrid leed op bezoek bij Rayo Vallecano een 3-2 nederlaag op de dertiende speeldag in La Liga. Na een dik uur leek Thibaut Courtois opnieuw een penalty te stoppen - net als in de Champions League - tot de VAR roet in het eten gooide. De camera focuste op Courtois, omdat die te vroeg van zijn lijn leek te komen. Maar het was uiteindelijk Dani Carvajal die te vroeg in de zestien liep, waardoor de strafschop opnieuw genomen moest worden… Wat een pech.