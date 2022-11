Beringen

Na 82 jaren in zijn leven is Theo Leyssens zo doof als een kwartel. Het gevolg van het harde labeur als mijnwerker, veertig jaar geleden, zo is hij overtuigd. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk een invaliditeitsuitkering, maar die moet Theo nu van de rechter volledig terugbetalen. “Wat nu? Een advocaat kan ik met mijn pensioentje niet betalen.”