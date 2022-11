Canadese premier Justin Trudeau: “China speelt agressieve spelletjes met onze democratie”

Het Canadese Global News meldde recentelijk de financiering van een “clandestien netwerk” van kandidaten tijdens de verkiezingen drie jaar geleden. Volgens het netwerk heeft China onder meer via een parlementslid geld overgemaakt aan minstens elf Canadese kandidaten bij de federale verkiezingen in de hoop het resultaat te kunnen beïnvloeden. Global News meldt verder dat China ook Canadese overheidsmedewerkers probeerde om te kopen in ruil voor politieke invloed.

“We hebben belangrijke stappen gezet om de integriteit van onze verkiezingsprocessen en systemen te versterken”, zei Trudeau dinsdag aan verslaggevers. “We zullen blijven investeren in de strijd tegen verkiezingsinmenging, tegen buitenlandse inmenging in onze democratie en instellingen. Helaas zien we dat landen, staatsactoren over de hele wereld, of het nu China is of andere landen, agressieve spelletjes blijven spelen met onze instellingen, met onze democratie.”

De autoriteiten in Ottawa hebben een paar dagen geleden al aangekondigd een onderzoek op te starten naar illegale Chinese politiebureaus in Toronto, de grootste stad van Canada. De in Madrid gevestigde mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders onthulde in oktober dat er wereldwijd 54 soortgelijke politiebureaus waren, waaronder drie in de omgeving van Toronto.

China zelf ontkent de aantijgingen en roept Canada op om geen uitspraken te doen “die de relatie tussen beide landen kan schaden”.