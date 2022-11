Bewoner deelt beelden van jongeren die halloweentafereel in voortuin vernielen: “Als het zo zit, stop ik ermee”

In de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.20 uur werd het piratenskelet van ’t Zoersels Halloweenhuisje in de Achterstraat in Sint-Antonius gemolesteerd. Camerabeelden tonen hoe een jongen over het hek springt om de schedel van het geraamte te trappen. Ook de arm werd afgebroken. Beheerder Guy De Cuijper is zo ontmoedigd dat hij overweegt om zijn bekend ’t Zoersels Kersthuisje dit jaar te annuleren.

Een man in houthakkershemd die een vrouw de kop heeft afgehakt, grafzerken, een skelet, een spookbruid en opgesloten man: Guy De Cuijper, bekend van zijn licht- en geluidsshows in de kerstperiode aan zijn huis in de Achterstraat, richtte dit jaar voor het eerst ook een Halloweenversie in.

Sinds half oktober konden voorbijgangers genieten van de lugubere taferelen, die begonnen te dansen bij passage dankzij de sensoren. Normaal zou Guy zijn Halloween-voortuin vandaag, maandag, hebben opgeruimd. Maar de omstandigheden dwongen hem dat zaterdag al te doen. (Lees verder onder de foto)

Het skelet zonder schedel en met kapotte arm. Ook de fles is weg. — © GDC

“In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.20 uur werd het skelet van de drinkende piraat vernield. De schedel hebben wij op onze oprit teruggevonden. Zo ver was hij weggeschopt. Ook de arm was afgerukt. Tegen dat we aan het raam stonden was het te laat, maar gelukkig heeft onze camera alles geregistreerd.”

De beelden tonen hoe een groepje van een 15-tal jongeren het huis met de Halloweentaferelen passeert. Een jongen springt over het hek en richt zijn woede op het skelet. Een andere jongen filmt met zijn gsm de vernielingen.

Rechts onder het skelet in het houten vat waar de jongen op los ging. — © kma

Guy droeg de beelden over aan de politie, die zaterdag proces-verbaal kwam opstellen. Hij zette ook een video en enkele foto’s online. “De duidelijkste beelden waarop je echt de gezichten ziet heb ik aan de politie overgedragen en niet online gezet. Maar de video die ik wel online heb gezet, is vermoedelijk wel herkenbaar voor de ouders. Ik hoop dat ze hun kinderen onder hun voeten geven en die jongeren zelf hun excuses komen aanbieden.”

Guy denkt dat het groepje te voet van de chirofuif terugkeerde die vrijdag doorging achter de kerk van Sint-Antonius. “Waarschijnlijk wonen ze in de wijk hierachter.”

Excuses

Guy dreigt nu ’t Zoersels Kersthuisje afgelasten, terwijl hij al maandenlang met de voorbereidingen bezig is en normaal binnen twee weken aan de opbouw zou starten. “Ik heb altijd gezegd dat ik stop als ze zaken beginnen te beschadigen. Vorig jaar hebben ze al eens iets proberen te stelen aan ’t Kersthuisje. Gelukkig hing alles met een ketting vast. Het is spijtig dat iedereen de dupe wordt omdat er éne ‘de clown’ uithangt. Maar van andermans bezittingen blijf je af. Als die jongens hun excuses komen aanbieden, ga ik misschien toch nog door met ’t Kersthuisje. Maar op dit moment moet ik alles eerst laten bezinken.”

Vermits het incident met de smartphone gefilmd werd door een andere jongen, roept Guy ook op om via TikTok, Snapchat of Instagram te zien of er beelden van de aanranding van een drinkend piratenskelet worden gedeeld.