FIFA legt interview meteen stil: WK-ambassadeur doet grove uitspraak over homoseksualiteit in Qatar

Fatma Samoura, secretaris-generaal bij Wereldvoetbalbond FIFA, maakte zich onlangs nog sterk dat iedereen welkom is in Qatar tijdens het WK. Maar een interview met de ambassadeur van de wereldbeker doet wat anders vermoeden.

“Ongeacht uw ras, religie, sociale of seksuele voorkeur, ben je meer dan welkom in Qatar en het land zal je verwelkomen met een ongeziene gastvrijheid”, vertelde Samoura vrijdag in een door de FIFA verspreide mededeling. “Vanaf zondag 20 november zullen de ogen van de wereld gericht zijn op Qatar. Het zal gedurende één maand een voetbalfeest worden. Na alles wat we de voorbije twee jaar hebben meegemaakt, is het de uitgelezen kans voor fans van over de hele wereld om naar Qatar af te zakken en zich te verenigen.”

Dinsdag verscheen er op de Duitse zender ZDF echter een spraakmakend interview met Khalid Salman, de ambassadeur van het WK in Qatar. Salman, ex-profvoetballer, zegt daarin het volgende.

“Het belangrijkste is dat iedereen zal aanvaarden dat ze naar hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren”, verklaart Salman tijdens het interview wanneer het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt. Dat is “haram” (onrein), zegt hij voorts over homoseksualiteit. “Waarom is het haram, omdat het een mentale afwijking is.”

Meteen na die uitspraak werd de uitzending onderbroken door een official van de FIFA...

De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani had op 21 september nog verklaard dat alle supporters “zonder discriminatie” welkom zouden zijn tijdens het WK voetbal. Die boodschap leek toen bedoeld om de voetballiefhebbers uit de lgbtqi+-gemeenschap gerust te stellen.

Homoseksualiteit is verboden in de Golfstaat. Maar de organisatoren van het WK voetbal hebben al meermaals benadrukt dat koppels van hetzelfde geslacht geen problemen zullen ondervinden tijdens het toernooi. Verschillende Europese landen hebben al aangekondigd dat hun aanvoerder een regenboogband met de boodschap “One Love” zal dragen, ter ondersteuning van een antidiscriminatiecampagne.

“Op voetbal te focussen”

Het was sowieso al een eerder opvallende communicatie van de Wereldvoetbalbond, daags nadat er door Samoura en voorzitter Gianni Infantino een brief verstuurd werd aan de 32e deelnemende landen “om zich tijdens het WK op voetbal te focussen”. “Laat ons ervoor zorgen dat voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan”, klinkt het in de brief die Sky Sports vrijdag in handen kreeg. De FIFA verwees daarmee naar de openlijke kritiek die sommige landen uiten op onder meer de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar. Daarnaast werkte Samoura de voorbije jaren vooral in de luwte.

Wereldwijd wordt er al jaren zware kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden in Qatar. Duizenden arbeidsmigranten vonden er de dood bij infrastructuurwerken.

“Sinds het WK werd toegewezen aan Qatar, hebben we voor heel wat uitdagingen gestaan. De voorbije zes jaar werden er door het nieuwe FIFA-bestuur echter maatregelen genomen. Mensen die nog steeds denken dat de mensenrechtenproblematiek niet wordt aangepakt, moeten beseffen dat het Kafala-systeem intussen is afgeschaft. Tijdens de warme periode van het jaar worden arbeiders beschermd. Inspecties worden uitgevoerd. Niet alleen op bouwwerven, maar ook in hotels en restaurants. We hebben nauw samengewerkt met onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en zij stellen dat Qatar een rolmodel is geworden voor de andere landen in de regio”, aldus Samoura.

© AFP

Werkgroep UEFA zal zich blijven inzetten voor mensenrechten

De Duitse voetbalbond (DFB) en de Engelse voetbalbond (FA) hebben zondag in naam van de UEFA Werkgroep, waartoe tien Europese landen behoren waaronder ook België, een statement gepubliceerd.

Daarin reageert de Werkgroep, in navolging van de oproep van vrijdag van de Wereldvoetbalbond FIFA om “nu op het voetbal te focussen” met het WK in Qatar in het verschiet, op de extrasportieve situatie in het gastland.

“We erkennen dat Qatar aanzienlijke vooruitgang geboekt heeft op het gebied van rechten voor migrerende arbeiders. Elk land heeft problemen en uitdagingen en we zijn het met de FIFA eens dat diversiteit een troef is. Dat betekent ook het steunen van mensenrechten, die universeel zijn en overal gelden”, onderstreepte de Werkgroep.

“We zullen positieve, progressieve verandering blijven steunen en blijven pleiten voor een sluitend resultaat en een update van de twee belangrijkste openstaande kwesties waarover we al lange tijd met de FIFA discussiëren. We zullen erop blijven aandringen dat de concrete antwoorden van de FIFA - het compensatiefonds en het concept van een centrum in Doha voor migrerende werknemers - gerealiseerd zullen worden”, luidde de boodschap verder.

“Wij geloven in de kracht van het voetbal om verdere positieve en geloofwaardige bijdragen te leveren aan progressieve duurzame veranderingen in de wereld”, klonk het afsluitend.

