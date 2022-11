Politie valt binnen bij tomatenteler: experimenteerde bedrijf op eigen houtje met vaccin tegen tomatenvirus?

De federale gerechtelijke politie (FGP) en het federaal voedselagentschap FAVV hebben dinsdagochtend een huiszoeking gedaan bij Stoffels Tomaten in Rijkevorsel. Daarnaast werden ook huiszoekingen gedaan in Beerse en Kapellen. Vier mensen werden gearresteerd. Dat meldt het Parket van Antwerpen.

De zoekingen kaderen in een onderzoek naar de opzettelijke verspreiding van het zogenaamde “Tomato Brown Rugose Fruit Virus” (ToBRFV). Omdat tomaten zeer gevoelig zijn voor het ToBRFV-virus, zou er in samenwerking met een Nederlandse firma geëxperimenteerd zijn geweest met een vaccin om tomatenplanten resistent te maken voor het virus. Dat gebeurde echter buiten een labo om.

“Een tomatenteeltbedrijf uit Rijkevorsel zou mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van een verboden vaccin en wordt ervan verdacht het vaccin te hebben ingevoerd om doelbewust hun tomatenplanten te besmetten om de tomaten resistent te maken tegen het virus”, zegt Kristof Aerts van parket Antwerpen.

Zeer besmettelijk

Het ToBRFV-virus kan tomaat, paprika en Spaanse peper beschadigen, maar heeft geen invloed op de consumptie van tomaten. Gelukkig vormt het beestje voor mensen en dieren geen gevaar. Het virus behoort tot de tobamovirussen en is zeer besmettelijk. Het wordt doorgegeven via de handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen of gsm’s.

Verder kunnen tobamovirussen via zaad overgedragen worden op jonge planten. Tobamovirussen zijn zeer persistent. Wanneer besmet zaad, jonge planten en vruchten in de handel terechtkomen, dan kan dit virus over grote afstanden worden verspreid.

“Het zogeheten vaccin zou een milde variant van het virus zelf bevatten. Vanuit de Europese Unie bestaat een nultolerantie voor het virus om het binnenbrengen en de verspreiding ervan te voorkomen”, legt Aerts uit.

Vier arrestaties

In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek vonden dinsdagochtend drie huiszoekingen plaats in Beerse, Kapellen en Rijkevorsel. Bij de invallen dinsdagochtend waren ook de inspecteurs van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) aanwezig. Politiezone Noorderkempen zorgde voor de logistieke ondersteuning.

“Bij de huiszoekingen werden vier mensen gearresteerd. Ze zullen worden verhoord door de politie. Er werd ook een grote som geld in beslag genomen”, aldus het parket.

Ook in Nederland loopt er een onderzoek naar tomatenteeltbedrijven die planten opzettelijk infecteren.