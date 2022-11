Mike Trésor van leider Genk dan toch niet in WK-voorselectie van Rode Duivels, Francis Amuzu van Anderlecht wél

Mike Trésor zorgde afgelopen vrijdag al voor zijn dertiende assist van het seizoen. Een fabuleuze statistiek, die de Genkie extra hoop gaf op een ticket richting Qatar, ook al werd hij nog nooit eerder geselecteerd voor de Belgische A-ploeg. “Ik weet wel dat er op mijn positie veel spelers in aanmerking komen voor een selectie. Maar toch hoop ik er straks bij te zijn. Ik denk dat ik deze groep misschien iets kan bijbrengen”, vertelde Trésor na de ruime zege tegen Charleroi.

Maar Trésor kan zijn WK-ambities dus meteen opbergen, Bryan Heynen is de enige Genkenaar in het lijstje met 55 namen, zo blijkt nu. Trésor zou met zijn fabuleuze traptechniek een extra wapen kunnen zijn in Qatar, maar Martinez gaf in hetzelfde interview van vorige maand al aan dat hij vooral rekent op spelers die eerder al geselecteerd geweest zijn. “Ik zal sneller kiezen voor spelers die al ervaring hebben bij de Rode Duivels”, aldus de bondscoach toen. “Over hen hebben we heel veel info vergaard de voorbije twee jaar, op het vlak van trainingen en automatismen. Dat is belangrijker dan wat een nieuwe speler die nu in vorm is, zou kunnen bijbrengen. Of er toch nieuwelingen bij zullen zijn, zal afhangen van eventuele blessures.”

Amuzu wel erbij

Wel erbij: Francis Amuzu. De 23-jarige aanvaller van Anderlecht mag dus hopen op een WK-selectie. En dat ondanks geen enkele cap voor de A-ploeg tot op heden. Amuzu is dit seizoen niet altijd een vaste waarde bij paars-wit en zit aan drie goals en twee assists in de competitie.