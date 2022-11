Russische soldaten getuigen over “dodelijkste aanval sinds mobilisatie”: “Zij die het overleefden, worden gek. Niemand wil terug”

“Ik zag hoe mannen voor mijn ogen uiteengereten werden, het grootste deel van onze eenheid is weg, vernietigd. Het was een hel”, getuigt de Russische soldaat Aleksei Agafonov, die op 1 november toekwam in Makijiva in het oosten van Oekraïne, tijdens een interview met The Guardian. Hij spreekt zelfs van de dodelijkste aanval sinds het begin van de mobilisatie.

Nog maar acht dagen geleden kwam Aleksei Agafonov toe in de regio Loehansk. Hij en honderden nieuwe dienstplichtigen kregen meteen een schop overhandigd om de hele nacht lang loopgraven te graven. Dat gebeurde om de beurt, want veel schoppen waren er niet. Uiteindelijk moest het werk abrupt worden onderbroken toen Oekraïense artillerie de lucht verlichtte en het granaten op Agafonov en zijn eenheid begon neer te regenen.

“Een Oekraïense drone vloog eerst over ons heen. En dan begon hun artillerie ons urenlang non-stop te bekogelen”, vertelt Agafonov tijdens een telefonisch interview met The Guardian. “Ik zag hoe mannen voor mijn ogen uiteengereten werden, het grootste deel van onze eenheid is weg, vernietigd. Het was een hel.” Hun commandant zou hen zelfs in de steek hebben gelaten net voor de beschietingen begonnen.

Volgens Agafonov overleefden slechts 130 van de 570 dienstplichtigen de Oekraïense aanval, waarmee dit het dodelijkste incident met dienstplichtigen zou zijn sinds het begin van de mobilisatie eind september. “En velen die het overleefden worden gek na wat er gebeurd is. Niemand wil terug”, zegt hij.

Volgens de Britse krant wijst het incident op de bereidheid van Rusland om honderden slecht voorbereide dienstplichtigen naar de frontlinie te sturen, waar enkele van de zwaarste gevechten plaatsvinden in een poging de opmars van Oekraïne tegen te houden.

Oekraïners vallen de Russen aan op de frontlinie in Loehansk — © REUTERS

Kritiek

Hoewel The Guardian niet alle details onafhankelijk kon verifiëren, sprak de krant met een tweede soldaat en twee familieleden van overlevende soldaten die een soortgelijke verklaring aflegden. “We waren volledig blootgesteld. We hadden geen idee van wat we moesten doen. Honderden van ons stierven”, zei een tweede soldaat, die anoniem wenste te blijven. “Twee weken training bereiden je hier niet op voor”, zei hij, verwijzend naar de beperkte militaire training die de dienstplichtigen kregen voor ze naar Oekraïne werden gestuurd.

De Russische onderzoekszender Verstka, die zaterdag voor het eerst over het incident berichtte, citeerde het verslag van een derde soldaat Nikolai Voronin. Hij beschreef op dezelfde manier wat er in de vroege uurtjes van 2 november gebeurde. “Er waren veel doden, ze lagen overal. Hun armen en benen waren afgerukt”, vertelde Voronin aan Versteka. “De schoppen waarmee we de loopgraven groeven, werden nu gebruikt om de doden te begraven.”

Afgelopen vrijdag zei Poetin nog dat Rusland 318.000 mensen had gemobiliseerd, verwijzend naar een hoog aantal “vrijwilligers”. Vervolgens beriep hij zich op het populaire Russische gezegde “wij laten de onzen niet achter”. Maar de chaotische mobilisatiecampgane en de daarop volgende slachtoffers hebben zelfs bij de meeste enthousiaste voorstanders van de oorlog tot kritiek geleid.

Geen nieuw terrein

Poetin voelde de groeiende ontevredenheid wellicht aan en zei maandag dat hij van plan was “persoonlijk met de Russen” de problemen rond de steun voor de gemobiliseerden te bespreken. Hij drong er bij lokale ambtenaren op aan “aandacht te besteden” aan de gemobiliseerde soldaten en hun behoeften.

Ondanks de schijnbaar hoge kosten heeft de mobilisatiecampagne Rusland tot dusver geen nieuw terrein opgeleverd, aldus een recent rapport van het Institute for the Study of War, een denktank uit Washington. Volgens het rapport “verspilt het Russische leger de verse voorraad gemobiliseerd personeel aan marginale winst” in plaats van voldoende soldaten te mobiliseren om succes te verzekeren.

