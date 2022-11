Iraans regime hekelt opnieuw sportster die geen hoofddoek droeg in buitenlandse wedstrijd: “Outfit was niet goedgekeurd door ministerie”

De Iraanse regering heeft kritiek geuit op een rolschaatster die na een wedstrijd in Turkije ongesluierd een prijs in ontvangst nam.

“Niloufar Mardani heeft zonder toestemming deelgenomen aan een rolschaatswedstrijd in Turkije”, aldus het Iraanse ministerie van Sport en Jeugd bij het staatspersagentschap Fars. “De atlete droeg niet de outfit die door het ministerie is goedgekeurd.” Mardani is sinds vorige maand geen lid meer van het Iraanse nationale team, en startte op eigen initiatief in een wedstrijd waaraan het Iraanse team niet deelnam, klinkt het nog.

Mardani maakte meer dan tien jaar lang deel uit van het nationale rolschaatsteam van Iran. Zondag nam ze na een wedstrijd in de Turkse stad Istanboel een beker in ontvangst zonder hoofddoek. Ze droeg wel een zwart T-shirt waarop in het wit “Iran” stond geschreven.

Protesten

De verklaring van het ministerie komt er nadat verschillende Iraanse sporters hun solidariteit betuigden met de protestbeweging die is ontstaan na de dood van Mahsa Amini in september. Die 22-jarige vrouw kwam om het leven nadat ze door de zedenpolitie werd opgepakt, omdat ze haar hoofddoek niet droeg volgens de strenge islamitische regels.

In oktober was ook al ophef ontstaan over de Iraanse sportster Elnaz Rekabi, die in Seoel aan een klimwedstrijd deelnam met slechts een bandana op haar hoofd. Dat werd toen geïnterpreteerd als een gebaar van solidariteit met de protestbeweging.

Iran verplicht alle vrouwelijke sporters om een hoofddoek te dragen, ook als ze deelnemen aan wedstrijden in het buitenland.