Schots biermerk wordt anti-sponsor van het WK in Qatar

De campagne gaat deze week van start met posters en advertenties waarin wordt gewezen op de vermeende corruptie rond het tornooi en de gerapporteerde mensenrechtenschendigen in Qatar. Op twitter kondigde het merk aan dat alle winst van de verkochte Lost Lager bieren van het merk gedoneerd zullen worden aan doelen die vechten tegen mensenrechtenschendingen.

LEES OOK. FIFA legt interview meteen stil: WK-ambassadeur doet grove uitspraak over homoseksualiteit in Qatar

In een bericht op Twitter deelde James Watt, CEO van BrewDog, meer uitleg over de keuze voor de campagne. “Laten we eerlijk zijn, Qatar heeft gewonnen dankzij omkoping. Voetbal is voor iedereen maar in Qatar is homoseksualiteit illegaal, is geseling een acceptabele strafvorm en is het ok dat 6.500 arbeiders sterven om jullie stadiums te bouwen. Dit is waarom we dit doen. En we ons geld stoppen waar onze mond is en al het geld dat we verdienen met onze Lost Lager doneren aan organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten”, schreef hij.

Hij benadrukt vervolgens dat het merk van voetbal houdt. “Alleen houdt het niet van corruptie, misbruik en de dood. Dus doe met ons mee. Laten we het glas heffen op de spelers. Op de fans. Op het vrije woord”, klinkt het nog.