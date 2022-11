Eerste stembureaus voor midterms geopend in de VS: “Beslissend moment voor de democratie”

In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus geopend voor de tussentijdse verkiezingen, de zogenaamde midterms. Mogelijk veroveren de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, de strijd om de Senaat belooft zeer spannend te worden.

Om 6 uur plaatselijke tijd openden de stembureaus aan de oostkust, onder meer in Maine, New York en Virginia. Meer dan 40 miljoen kiezers hebben in het hele land al stembiljetten uitgebracht voor de verkiezingen, die volgens huidig president Joe Biden “een beslissend moment zijn voor de democratie”.

De midterms vinden twee jaar na de laatste presidentsverkiezingen plaats. Alle 435 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden worden gekozen. Hetzelfde geldt voor een derde van de leden van de Senaat. Dit jaar zijn dat 35 leden. Ook worden in diverse staten gouverneurs en andere lokale volksvertegenwoordigers verkozen. De president staat pas in 2024 weer op het stembiljet, maar de midterms worden wel gezien als een referendum over de bewoner van het Witte Huis.

De eerste stembureaus sluiten om middernacht (Belgische tijd), de laatste woensdag om 06.00 uur. Afgaande op 2020 hebben woensdag rond 09.00 uur zo’n veertig staten resultaten gerapporteerd. Acht staten deden er dat jaar langer over, waaronder zes staten met competitieve senaatsraces die de machtsverhoudingen in het volgende Congres kunnen bepalen.