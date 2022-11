Ons laatste interview met Will Ferdy: “Ik heb veel littekens, maar ik ben ze allemaal vergeten”

Het is geen kunst om oud te worden, ‘t is een kunst om het te dragen. Daarom trekken journalist Frank Poosen en fotograaf Lieven Van Assche naar bekende Vlaamse ouderlingen die de eindinspectie maken. Ook met Will Ferdy spraken ze, in 2015. Hij was toen 88, en wat hem betreft in de fleur van zijn leven. Hij had nog veel werk, en veel plannen. Ondanks dat bewogen leven. “Ik heb veel littekens. Maar ik ben ze allemaal vergeten.” Met dank aan de Heilige Rita.