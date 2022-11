Adidas snoept topman af van aartsrivaal Puma

Vorige week bevestigde Adidas al dat er gesprekken liepen met Gulden, nadat de eveneens Duitse concurrent Puma een wissel aan de top had aangekondigd. Gulden is sinds juli 2013 en nog tot het einde van dit jaar CEO van Puma, waar commercieel directeur Arne Freundt het roer zal overnemen.

Op 1 januari start Gulden bij Adidas, zo maakte het sportmerk dinsdag bekend. Hij vervangt Kasper Rorsted die zijn vertrek in augustus aankondigde en deze vrijdag de deur achter zich dichttrekt. Financieel directeur Harm Ohlmeyer neemt de leiding in de tussentijd over.

Zowel Adidas als Puma is gevestigd in het Duitse Herzogenaurach. Beide bedrijven delen een verleden: nadat de broers Rudolf en Adolf Dassler in 1924 samen een schoenenfabriek hadden opgericht, verzuurde hun relatie en gingen ze in de jaren 1940 hun eigen weg. Rudolf startte het latere Puma, Adolf richtte Adidas op.