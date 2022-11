Noorse prinses Märtha Louise legt officiële functies neer

De Noorse prinses Märtha Louise (51), die verloofd is met een sjamaan, zal tot nader order geen officiële koninklijke taken meer vervullen. Daarmee wil ze er mede voor zorgen dat haar eigen zakelijke activiteiten en haar rol bij het Hof duidelijker van elkaar worden gescheiden, maakte het Noorse koningshuis dinsdag in Oslo bekend.

De prinses besloot daarom, in overleg met haar vader koning Harald V. (85) en de naaste familie op dit moment, geen officiële taken op zich te nemen. Harald besliste dat ze haar prinsessentitel zou behouden.

Organisaties waarvan de zus van kroonprins Haakon (49) beschermvrouwe is, zijn al op de hoogte gebracht van de stap. Andere vertegenwoordigers van de koninklijke familie moeten haar plaats innemen.

Märtha Louise verloofde zich in juni met Durek Verrett, in de VS ook bekend als Sjamaan Durek. De prinses is de afgelopen jaren meerdere keren bekritiseerd vanwege het vermengen van commerciële belangen en haar officiële titel.

“De prinses en haar verloofde Durek Verrett willen het verschil tussen hun eigen activiteiten en het koningshuis duidelijk maken”, aldus het Noorse Hof. Dit betekent onder meer dat de prinsessentitel en verwijzingen naar leden van de koninklijke familie niet meer worden gebruikt op hun eigen kanalen in sociale netwerken of in mediaproducties. Na de bruiloft zal Verrett deel uitmaken van de koninklijke familie, maar traditioneel geen titels hebben of representatieve taken uitvoeren. Märtha Louise zei zelf dat ze met haar beslissing wilde helpen ervoor te zorgen dat voor de koninklijke familie en haar verloofde de rust kan terugkeren.

De stap lijkt zijn achtergrond te hebben in controversiële uitspraken van Verrett over gezondheidskwesties. Hij zei in de zomer onder meer op Instagram dat hij een ziekenhuisbehandeling had geweigerd na een coronabesmetting en in plaats daarvan een medaillon nodig had om weer beter te worden. Märtha Louise legde nu in een Instagram-video uit dat ze als gediplomeerd fysiotherapeut geïnteresseerd is in gezondheid en onderzoek. Zij beschouwt alternatieve geneeskunde echter als een belangrijke aanvulling op de conventionele geneeskunde.