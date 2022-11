Belg (26) aangehouden in Nederland met 35 kilo cocaïne

Agenten zagen de bestuurder maandag rond 21.40 uur op de afrit A4 bij Bergen op Zoom-Noord een gevaarlijk verkeersmanoeuvre maken, waarop ze de achtervolging inzetten. Nadat de man was gestopt, doorzochten ze zijn bestelbus en troffen er de cocaïne aan in een verborgen ruimte. De man is aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.