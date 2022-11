Tot 240 euro per jaar besparen door van telecomoperator te veranderen

Het BIPT zegt dat het nuttig is om regelmatig tarieven van telecomaanbieders te vergelijken. “Een tariefvergelijking uitvoeren, toont welke diensten het best overeenstemmen met de werkelijke behoeften van de consument.”

Het kan lonen om ook minder bekende merken te bekijken. Voor mobiele telefonie behoren de historische merken Telenet en Proximus bijvoorbeeld vaak tot de duurste op de markt.

Een abonnement bij een zogenaamde MVNO, een alternatieve operator die het netwerk van de grote spelers huurt, of bij een lowcostmerk van een grote operator, is volgens het BIPT bij drie van de vier bestudeerde profielen gemiddeld 54 tot 104 euro per jaar goedkoper.

Ook wie een bundel afneemt met vaste en mobiele producten, kan vaak flink besparen. Dat kan door alle aanbiedingen op de markt te vergelijken, maar ook door de aankopen af te stemmen op de concrete behoeften, luidt het.

Een andere operator nemen dan Telenet of Proximus, kan een besparing tot 241 euro per jaar opleveren. Het BIPT wijst erop dat consumenten hun keuzemogelijkheden ook kunnen verruimen door aanbieders te mixen, bijvoorbeeld door voor hun internet en televisie een andere operator te nemen dan voor mobiele telefonie.

De overheid helpt om de vergelijking te maken: via de site bestetarief.be kunnen consumenten nagaan welke formule het best aan zijn of haar individuele behoeften beantwoordt. De verbruiksgegevens bij de huidige operator kunnen automatisch in de prijsvergelijker worden geladen via enkele muisklikken.

