Inflatie remt af tot 10 procent volgens Planbureau, spilindex wel maand eerder dan verwacht overschreden

De spilindex werd in oktober nog maar pas overschreden. Maar de volgende overschrijding zou er alweer in november aankomen, een maand sneller dan het Planbureau tot nu toe verwachtte. Bij elke overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen een maand later met 2 procent verhoogd. De weddes van de ambtenaren volgen nog een maand later.

In totaal zal de spilindex dit jaar vijf keer overschreden zijn. Eerder dit jaar gebeurde dat al in februari, april en juli. Ook in december 2021 werd de spilindex trouwens al overschreden.

Het Planbureau verwacht wel nog maar één nieuwe overschrijding in 2023, in mei. Tot nu toe ging de instelling uit van twee spilindexoverschrijdingen volgend jaar.

Dat de spilindex zo vaak overschreden wordt, heeft te maken met de torenhoge inflatie - de mate waarin de consumptieprijzen stijgen. Die kwam in oktober uit op 12,27 procent, het hoogste niveau sinds juni 1975.

Het Planbureau verwacht wel dat de inflatiepiek nu achter ons ligt. In november en december zou de inflatie nog net boven de 10 procent blijven, om vanaf begin 2023 onder de 8 procent te duiken. Voor heel 2022 verwacht het Planbureau een inflatie van 9,5 procent, nog iets meer dan bij een eerdere prognose. In 2023 zou de inflatie afzwakken tot 5,4 procent, waar de instelling een maand geleden nog uitging van 6,7 procent.

Algemeen gezien wordt een inflatie van zowat 2 procent als normaal beschouwd.

Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan omhoog met de inflatie (via de spilindex). Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer een keer per jaar. Maar ook bijvoorbeeld het vakantiegeld, eindejaars- en andere premies en een hele resem aanvullende pensioenplannen stijgen mee met de inflatie.