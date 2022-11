Man (49) riskeert straf voor dragen van damesondergoed op straat: “Ik viel toch niemand lastig?”

Een man stond terecht voor openbare zedenschennis omdat hij in damesondergoed op straat verscheen in Balen. — © Shutterstock

Een 49-jarige man uit Balen moest zich dinsdag voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor openbare zedenschennis. Hij liet zich twee keer in het openbaar zien in vrouwenlingerie.

L.Z. uit Balen stond op 27 augustus 2020 in de buurt van een speelplein aan het 17de Eskadron Licht Vliegwezenlaan in Balen. “Hij droeg alleen damesondergoed, nylon kousen en een topje. De politie van de zone Balen-Dessel-Mol kwam ter plaatse”, zei openbare aanklager Patti Broeckx op de rechtbank. “Omdat de man beweerde dat hij onderweg was naar een vrijgezellenfeestje waar vrouwenkleding de dresscode was, gaf de politie hem toen het voordeel van de twijfel.”

Op 23 november 2020 om 2 uur ’s nachts ontving de politie opnieuw een melding over dezelfde man in vrouwenondergoed, maar dan in het centrum van Balen. “De beklaagde droeg weer vrouwenlingerie, een kanten topje en een string. Hij gaf toen toe dat hij zich graag aankleedde als vrouw”, legde de procureur uit. “Volgens deskundigen is een behandeling voor zijn seksuele problematiek aangewezen.” Het parket vroeg om de man te veroordelen tot een autonome probatiestraf waarbij hij een psychotherapeutische behandeling moet volgen.

De veertiger verdedigde zichzelf op de rechtbank en was duidelijk niet opgezet dat hij gedagvaard werd. “Ik stond helemaal niet naakt buiten”, zei de man. “Zolang ik niemand lastigval en mijn geslachtsdeel niet laat zien, is het geen openbare zedenschennis.” De rechter velt een vonnis op 5 december. (bvdl)