België nu 2,7 graden warmer dan in pre-industriële periode

In Ukkel was het in 2021 gemiddeld 2,7 graden Celsius warmer dan in periode van 1850 tot 1899. Dat blijkt uit de trendlijn van de jaargemiddelde temperatuur. “De 24 warmste jaren sinds het begin van de metingen in Ukkel (in 1833) liggen allemaal in de periode 1989-2021”, aldus Statistiek Vlaanderen dinsdag.

Ook 2021 hoort bij die warmste jaren met een jaargemiddelde temperatuur van 10,7°C. 2020 was het absolute recordjaar, met een jaargemiddelde temperatuur van 12,2°C. De top 3 van warmste jaren wordt vervolledigd door 2014 en 2018, beide met een jaargemiddelde van 11,9°C, zo staat ook op de website van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is een plan goedgekeurd om de wereldwijde temperatuurtoename ruim onder de 2 graden te houden. Bedoeling is om de stijging te beperken tot 1,5 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Statistiek Vlaanderen merkt op dat de jaargemiddelde temperaturen in de pre-industriële periode 1750-1799 erg gelijkaardig zijn met temperaturen in de periode 1850-1899. In die laatste periode zijn metingen voor veel meer locaties beschikbaar. Daarom wordt de periode 1850-1899 gebruikt als referentieperiode voor toetsing aan de 2°C-doelstelling.

Tussen 1850 en 2021 is wereldwijd de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde toegenomen met 1,1 graad. “Daarmee werd al ruim de helft van de marge tot de stabilisatiedoelstelling van 2°C ingenomen”, aldus VMM en Statistiek Vlaanderen.

De temperatuur boven het Europese landoppervlak is sterker gestegen dan het mondiale gemiddelde. In Europa is die gemiddelde oppervlaktetemperatuur tussen 1850 en 2021 zo toegenomen met bijna 2 graden. België warmt dus nog sneller op dan het Europese en mondiale gemiddelde, klinkt het.