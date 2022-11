Archeologen ontdekken mysterieuze gang in Egypte: “Perfecte plaats voor tombe van Cleopatra”

De tunnel is zo’n 1,3 kilometer lang, op de meeste plaatsen ongeveer 1,8 meter hoog en bevat twee stenen hoofden. De archeologen die de tunnel opgroeven, een team onder leiding van dr. Kathleen Martinez van de universiteit van San Domingo, spreken van een “geometrisch wonder”.

De mysterieuze tunnel werd gevonden tijdens archeologische opgravingen in het gebied van de Tempel van Taposiris Magna, net ten westen van Alexandrië, zo kondigde het Egyptische ministerie van Toerisme enkele dagen geleden aan.

Dr. Martinez gelooft al enkele jaren dat Cleopatra, de laatste farao van Egypte, samen met haar minnaar Marcus Antonius in de tempel is begraven. “Dit is de perfecte plek voor haar graf”, zo verklaarde Martinez in een interview. “Als er ook maar een kans van één procent is dat Cleopatra daar begraven werd, is het mijn plicht om haar te zoeken. Als we de tombe zouden ontdekken, zou het de belangrijkste ontdekking van de 21e eeuw zijn.”

Cleopatra (VII) was het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie en heerste over Egypte van 51 tot 30 voor Christus. Na de Slag bij Actium (31 voor Christus) viel Octavianus, de latere Romeinse keizer Augustus, Egypte binnen en liepen de legers van Antonius over naar hem. Antonius en Cleopatra zagen geen uitweg meer en pleegden beiden zelfmoord.

