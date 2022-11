Oekraïense soldaten grappen met stokoud Russisch machinegeweer

Dat de Russische soldaten niet allemaal het meest geavanceerde materiaal meekregen, was al duidelijk. Enkele dagen geleden doken beelden op van Oekraïense soldaten die een achtergelaten Russische M1910 vinden. Een machinegeweer dat al uitgevonden werd in 1885…

De soldaten kunnen hun pret niet op bij de vondst van het aftandse en loodzware wapen. De Russen gebruiken het voor het eerst in 1910, maar meer dan een eeuw later is het dus nog steeds op het slagveld te vinden. Al kreeg het wel enkele kleine updates, zoals voor de Tweede Wereldoorlog. Het wapen staat bij soldaten bekend als een ‘Maxim’, Naar de uitvinder Hiram Stevens Maxim.

Hoewel stokoud, zou de ‘Maxim’ nog steeds zijn nut bewijzen in een oorlog, maar dan vooral om een positie te verdedigen. En ondanks het feit dat deze soldaten veel leedvermaak hebben met het toestel, zouden de Oekraïners er zelf óók nog gebruik van maken. Ze kijken alvast meteen of het aftands machinegeweer nog werkt. Eens ze zien dat de koeling kapot is, grappen ze dat ze het dan maar cadeau zullen geven aan hun opa.