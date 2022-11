Vlaamse moeder zegt dat dood van Ichelle ‘ongeluk’ was: “Ik raakte in paniek, en toen kneep ik zachtjes haar keel dicht”

Op het proces rond de moord op de Zeelandse Ichelle van de Velde (46) heeft Sandra Hellemans toegegeven dat ze het slachtoffer tijdens een discussie een duw gaf, waarna ze bewusteloos raakte. Maar volgens haar ging het om een ongeluk. “Ik raakte in paniek. Alles werd zwart. En toen heb ik zachtjes haar keel dichtgeknepen.” Het lichaam van Ichelle lag in een pashokje achter een stapel dozen in de winkel van Sandra toen Ichelles moeder en broer haar daar dagen later gingen zoeken.