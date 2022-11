LIVE. Nationale staking zal in heel het land voelbaar zijn

Het is nog niet duidelijk hoe zwaar de actie- en stakingsdag woensdag voelbaar zal zijn in het Vlaamse onderwijs. In sommige scholen zal de stakingsbereidheid groot zijn, in anderen dan weer niet. Scholen zijn op hun beurt eerder bezorgd over hoe sommige leerlingen op school geraken, blijkt dinsdag na een rondvraag.



ACOD Onderwijs kan dinsdagnamiddag geen cijfers plakken op de actiebereidheid. "Zoals gewoonlijk zijn er plaatsen waar de stakingsbereidheid groot is en andere plaatsen waar het miniem is", zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. "Traditioneel horen we een grotere bereidheid bij het GO! en bij de steden en gemeenten en dan vooral in de grootsteden." De meeste bereidheid is te vinden in Antwerpen en in Oost-Vlaanderen, waar er verschillende piketten aan scholen zullen zijn.



Een steekproef van Katholiek Onderwijs Vlaanderen leert dat het aantal stakende leraren op katholieke scholen beperkt zal zijn. "Waar toch gestaakt wordt, gaat het slechts om enkelingen. Scholen zijn eerder bezorgd over hoe sommigen van hun leerlingen op school moeten geraken", benadrukt woordvoerder Pieter-Jan Crombez.



Ook GO! Onderwijs Vlaanderen kan de actiebereidheid moeilijk in kaart brengen. "Uit de signalen die ik nu opvang, leid ik af dat de meeste scholen weinig of geen problemen verwachten. Daar waar leraren afwezig zijn, voorziet de school opvang. Voorlopig heb ik nog geen enkel signaal gekregen van een school die de deuren zou moeten sluiten omdat ze geen opvang kunnen garanderen", aldus woordvoerder Nathalie Jennes.