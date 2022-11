Paus emeritus Benedictus bereid te getuigen in Duitse zaak van kindermisbruik

Paus emeritus Benedictus XVI toont zich bereid om te getuigen in een zaak van kindermisbruik voor een rechtbank in Duitsland. Dat bevestigt een woordvoerster van de rechtbank dinsdag.

De speurders hebben hun pijlen gericht op een vermoedelijke pedofiele priester die als Peter H. wordt geïdentificeerd, alsook Benedictus, die aartsbisschop was van München en Friesing van 1997 tot 1982, en diens opvolger, kardinaal Friedrich Wetter.

Het parket probeert de schuld vast te leggen van de priester en andere kerkfunctionarissen in een historische zaak van kindermisbruik waarvan een nu 38-jarige man uit Beieren het slachtoffer werd.

In een begin dit jaar gepubliceerd rapport over de priester wordt melding gemaakt van jarenlang misbruik door vertegenwoordigers van de kerk in het aartsbisdom. In plaats van de priester in kwestie over te dragen aan het gerecht, werd hij overgeplaatst naar een andere kerkgemeenschap, waar alles van voor af aan herbegon.

De beslissing van paus emeritus Joseph Ratzinger neemt een horde weg voor een mogelijk proces. Als Ratzinger niet bereid was geweest te getuigen, zou een zogenaamd verstekvonnis zijn uitgesproken.

Vanwege de verjaringstermijn kan enkel de schuld van de dader vastgesteld worden, en dat kan leiden tot het opleggen van een schadevergoeding.