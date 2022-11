Nederlandse politie treft 30 miljoen illegale sigaretten aan in loods bij Belgische grens

In een loods in het Nederlandse Hazeldonk, vlakbij de grens met ons land, heeft de politie in samenwerking met de Belgische douane, vorige week zo’n 30 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Ongeveer gelijktijdig werd in de Antwerpse haven een even grote lading illegale sigaretten in beslag genomen. Vijf mensen werden gearresteerd maar inmiddels weer vrijgelaten, de sigaretten werden vernietigd.