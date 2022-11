“Stewards werden uitgescholden, deel van publiek was dronken”: volgens rallykenner stond drama in de Condroz in de sterren geschreven

“On est chez nous, bol het af, we blijven hier staan.” Dat sneerden buurtbewoners op de plek van het dramatische ongeval net voordien naar stewards. Bij de zware crash stierf het jonge koppel Margaux Remacle (16) en Romain Landeloos (18). Volgens Paul Fraikin, dé rallykenner van ons land, stond een ongeval in de Condroz in de sterren geschreven. “Langs het parcours wordt veel te veel gedronken. Tot vijfmaal toe werden stewards op die bewuste plek uitgemaakt voor het vuil van de straat.”