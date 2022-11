Migranten die reddingsschip niet mogen verlaten gaan in hongerstaking

De migranten op het Duitse reddingsschip Humanity 1, dat aangemeerd is in de Italiaanse havenstad Catania, zijn in hongerstaking gegaan. Ongeveer 30 van de in totaal 35 mannen die aan boord moeten blijven, nemen deel aan het protest. Dat heeft een woordvoerder van de ngo SOS Humanity dinsdag meegedeeld.

Humanity 1 had vrijdag van Italië toelating gekregen om aan te meren in de Siciliaanse stad Catania. Aan boord van het schip bevonden zich 179 migranten, die gered waren op de Middellandse Zee. Kwetsbare migranten zoals vrouwen, kinderen of gewonden konden het schip verlaten, maar een 35-tal mensen - hoofdzakelijk mannen - moesten aan boord blijven. De kapitein heeft vervolgens geweigerd om opnieuw uit te varen.

Uit protest tegen de beslissing van de Italiaanse regering zijn zowat dertig migranten in hongerstaking gegaan, zegt Petra Krischok, woordvoerder van SOS Humanity. Ze hebben de bemanning meegedeeld dat ze al veertig uur niets meer gegeten hebben. De reddingswerkers willen woensdag tijdens een persconferentie meer uitleg geven.

SOS Humanity heeft intussen ook gerechtelijk stappen nemen tegen de beslissing van de Italiaanse overheid. De ngo heeft voor de 35 migranten een dringend asielverzoek ingediend bij een rechtbank in Catania. Bovendien is bij de administratieve rechtbank in Rome ook een klacht ingediend tegen het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat stelt dat het reddingsschip de Italiaanse wateren weer moet verlaten.

© REUTERS

De wet wordt “met de voeten getreden”, zegt Joachim Ebeling, de kapitein van Humanity 1. “Als ik zie dat er mensen aan boord zijn die het recht hebben om aan land te gaan, maar die toch door de autoriteiten worden tegengehouden, ben ik gewoon woedend.”

De nieuwe rechtse regering in Italië heeft een strenger standpunt ingenomen over de reddingsschepen op de Middellandse Zee. Italië wil enkel nog in geval van humanitaire nood mensen aan land laten gaan. Rome vindt dat de vlaggenstaten, in dit geval dus Duitsland, hun verantwoordelijkheid moeten nemen.