Nabestaanden van Ichelle kijken Vlaamse Sandra in de ogen: “Terwijl ze in je winkel lag, leidde je ons rond met een grijns”

De nabestaanden van de vermoorde Ichelle van de Velde (29) hebben op haar proces in Middelburg de Vlaamse moeder Sandra Hellemans (46) rechtstreeks aangesproken en in de ogen gekeken. De moeder, vader en broer van Ichelle legden elk een zeer aangrijpende getuigenis af. “Ik heb niet eens van de geboorte van mijn kleine kunnen genieten, omdat ik eerst afscheid moest nemen van mijn zus”, sprak haar broer in tranen.