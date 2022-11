Twee op de drie laten gasten gewoon vertrekken na glas te veel: “Risico in aanloop naar WK voetbal”

Zet na de match liever voor je gasten het logeerbed klaar dan dat je hen met een stuk in hun kraag naar huis laat rijden. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne in Wallonië. Uit een enquête blijkt dat twee op de drie mensen het drankgebruik van hun gasten niet durven remmen. En nu het WK voetbal straks plaatsvindt, zullen we vaker thuis kijken.