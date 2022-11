Bankier Evelyn De Rothschild, financieel adviseur van Queen Elizabeth II, overleden

Sir Evelyn De Rothschild, een telg van de bekende Brits-Franse bankiersfamilie, is op 91-jarige leeftijd overleden. De man stond bijna 30 jaar aan het hoofd van de bank N.M. Rothschild and Sons en gaf financieel advies aan onder anderen de onlangs overleden Britse Queen Elizabeth II.

Vanaf 1976 was Evelyn De Rothschild gedurende 27 jaar de CEO en voorzitter van N.M. Rothschild and Sons, de Londense tak van het financiële imperium dat in de achttiende eeuw door een van zijn voorouders was opgestart. Die bank, die nu gekend is als Rothschild & Co, financierde onder andere de zege van de hertog van Wellington tegen Napoleon tijdens de Slag bij Waterloo in 1815. Onder zijn bewind namen de activa van de bank toe van 40 miljoen naar 4,6 miljard pond.

Voor hij in 2003 aftrad, slaagde Evelyn De Rothschild er nog in de Londense en de Franse tak van de groep, Rothschild & Compagnie Banque, samen te voegen. Dat werd beschouwd als een belangrijke stap om concurrentieel te blijven met jongere, maar ook grotere internationale banken.

Van 1972 tot 1989 was Evelyn ook voorzitter van het tijdschrift The Economist. In 1989 werd hij tot ridder geslagen door Queen Elizabeth II.

Sir Evelyn was drie keer getrouwd en heeft drie kinderen. Hij overleed vredevol bij hem thuis, zo meldde zijn familie.