Israëlische start-up lanceert zwangerschapstest via speeksel

In Israël werd een nieuw type zwangerschapstest ontwikkeld die binnenkort op Europese en andere markten zal worden gelanceerd. De test gebruikt speeksel om te achterhalen of iemand zwanger is of niet.

Salignostics, een Israëlische start-up, heeft een snelle zelftest op basis van speeksel ontwikkeld die een zwangerschap kan detecteren. De SaliStick is de allereerste zelftest wereldwijd die op die manier werkt. Verwacht wordt dat de SaliStick in het eerste kwartaal van 2023 verkrijgbaar is in Europa, Zuid-Afrika en Israël.

“Het product is echt heel makkelijk in gebruik en geeft in enkele minuten een zeer accuraat resultaat”, klinkt het bij Salignostics. Het bedrijf omschrijft de eerste zwangerschapszelftest op basis van speeksel die een zwangerschap detecteert door aanwezigheid van het zwangerschapshormoon in het speeksel. Tot hiertoe kon dit bij zelftests enkel met urine. Volgens de ontwikkelaar kan de test een detectie doen vanaf de eerste dag dat de maandstonden uitblijven.

Volgens eerder gepubliceerde data zou de test een gevoeligheid van 95 procent hebben en een specificiteit van 97 procent. De gevoeligheid bepaalt de accuraatheid van de test, de specificiteit bepaalt hoeveel vrouwen die niet zwanger zijn ook door de test herkend worden als niet zwanger.