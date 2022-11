Zoom komt met maildienst en agenda

Zoom, voluit Zoom Video Communications, is in 2011 opgericht. Het aantal gebruikers nam explosief toe door de coronapandemie. Bijna van de ene op de andere dag moesten miljoenen mensen over de hele wereld vanuit huis gaan werken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In december 2019 vergaderden in totaal zo’n 10 miljoen deelnemers per dag via Zoom, in april 2020 was dat aantal gestegen naar meer dan 300 miljoen. Recentere cijfers zijn er niet.

Zoom heeft tegenwoordig ruim 6.300 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in de Amerikaanse stad San José. Het bedrijf is genoteerd aan de techbeurs Nasdaq in New York.