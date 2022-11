Na praeses daagt nu ook tweede student VUB voor rechter om campusverbod aan te vechten

Het was meester Bart Verbelen, advocaat van de huidige praeses van de Solvay studentenkring, die de kat de bel aanbond. Hij zette eind vorige week de eerste stappen om een gerechtelijke procedure in kortgeding aan te spannen. Absoluut strijdpunt: het campusverbod. Zoals het verbod het zegt mogen de studenten niet meer op de campus komen, de lessen online volgen kan nog wel. Maar Verbelen vindt die maatregel niet in proportie. Volgens hem wordt zijn cliënt onterecht als verkrachter afgeschilderd. De praeses distantieert zich immers helemaal van de zedenfeiten die onderwerp uitmaken van het onderzoek. Hij zou naar eigen zeggen ook helemaal niet weten wat hem kan verweten worden. Volgens onze informatie zouden de vernoemde feiten zich hebben afgespeeld tijdens een VUB-skireis in het Franse Risoul. Een van de vijf geviseerde studenten zou ook betrokken zijn bij een tweede zaak van misbruik.

Maar daar heeft de praeses dus niets mee te maken, zegt hij, en daarom wil hij terug op de campus kunnen komen. En hij is niet de enige die het campusverbod wil aanvechten. Ondertussen liggen ook de papieren voor een tweede kortgedingprocedure klaar. “Wij hebben gemerkt dat de bewarende maatregel van het campusverbod een grotere impact heeft op het studieprogramma van mijn cliënt dan de VUB wilt laten uitschijnen”, zegt meester Christophe Vangeel die een tweede student bijstaat. “Mijn cliënt heeft altijd goeden punten gehaald en vreest dat afstuderen in deze omstandigheden moeilijk zal zijn. Om die reden stappen we naar de kortgedingrechter.”

En zo staan studenten en VUB woensdag lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. De tweede kortgedingprocedure zal wellicht volgende week woensdag voorkomen.

De VUB liet eerder weten geen commentaar kwijt te willen over de zaak “uit respect voor de slachtoffers en in het belang van het onderzoek”.