Waarom een verlies bij de midterms Joe Biden veel zwaarder zal treffen dan vorige presidenten

Joe Biden had goede redenen om nog campagne te voeren in de hoop een nederlaag te ontlopen. Er wordt een "ongeziene politieke hel" voorspeld.

Het is bijna traditie geworden dat de partij van de zittende president de meerderheid in beide kamers van het Congres verliest bij de midterms. Maar voor Joe Biden dreigen de gevolgen dramatisch groot te worden. Michael Steele, voormalig voorzitter van de Republican National Committee voorspelde dat “de komende 18 tot 24 maanden een politieke hel zullen worden zoals Amerika die nog nooit heeft gekend”. Het was geen leedvermaak van een politieke opponent, maar bezorgdheid.